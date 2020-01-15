Минчанин незаконно продавал красную икру через социальную сеть

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"Икра кеты. Советую. Ограниченная партия" - написал на своей страничке в социальной сети 27-летний мужчина, работающий директором на одном из предприятий Минска. Позже он был задержан сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска за незаконную торговлю. Об этом сообщает minsk.mvd.gov.by.

Оперативники задержали минчанина возле торгового центра в Минске, где он продавал икру без специального разрешения.

У мужчины было обнаружено и изъято около трех килограммов красной икры. Документов на товар у него не было.

Известно, что раньше молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Его действия квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность.