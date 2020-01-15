2020-01-15T15:33:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Обещал квартиры в таунхаусах». Гомельский коммерсант занял миллион долларов и два года прятался в России

Бизнесмен обманул даже свою жену и друзей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельский коммерсант одолжил миллион долларов на строительство домов. Фото: СКГомельский коммерсант одолжил миллион долларов на строительство домов. Фото: СК
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В Гомеле расследовали крупное мошенничество, в котором обвиняют 35-летнего местного жителя. По версии следствия, бизнесмен обманул 28 человек и три юрлица на общую сумму в эквиваленте около 1 миллиона долларов!

- Несколько лет назад мужчина организовал строительство двух таунхаусов, которое финансировалось за счет заемных средств граждан. Коммерсант заключал договоры займа как с желающими купить квартиру в строящихся домах, так и с теми, кто передавал ему деньги в заем под проценты. Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых, а также их друзей и родственников, вложить деньги в развитие строительного бизнеса, - рассказывает «КП» официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Интересно, что несколько договоров займа были составлены под поручительство фирмы «Мини-отель», директором которой была жена коммерсанта. Так вот, обманом супруг завладел имуществом фирмы, исключил из состава участников свою жену и ее партнера, подделав при этом документы.

- Несмотря на наличие у бизнесмена многочисленных долгов и необходимость выплачивать большие суммы по процентам, он продолжал заключать новые договоры займа как со старыми, так и новыми заимодавцами. Когда сумма ежемесячных выплат по процентам достигла критических размеров, обвиняемый под различными предлогами перестал выполнять взятые на себя обязательства. Несколько граждан остались без обещанных квартир в новых таунхаусах, поскольку были не единственными, кто по условиям заключенных договоров займа претендовал на конкретную квартиру, - объяснили в СК.

Гомельский коммерсант одолжил миллион долларов на строительство домов. Фото: СК

Гомельский коммерсант одолжил миллион долларов на строительство домов. Фото: СК

Кстати, коммерсант трижды брал взаймы под расписку крупные суммы у семейной пары, с которой дружил. Но вернул только первый долг. В целом большинство обманутых - гомельчане, трое живут в Гродно, один - в США.

Уже в 2016 году обманутые люди начали заявлять в милицию о недобросовестном бизнесмене. Но он успел вовремя скрыться, и только через два года его поймали в Московской области России и экстрадировали в Беларусь.

За мошенничество в крупном и особо крупном размере гомельчанина будут судить. Пока он вернул всего 258 тыс. рублей. Кроме того, наложен арест на его квартиру в таунхаусе, земельный участок, автомобиль и другое имущество.

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