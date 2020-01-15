2020-01-15T15:37:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Один день - и обвалился. Интернет-магазин свежих продуктов с Комаровки проработал только сутки

Владельцы сервиса говорят, что проблема связана со слишком большим числом желающих воспользоваться его услугами
Ольга ИВАШЕНКО
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Интернет-сервис доставки свежих продуктов с Комаровки проработал только сутки.Интернет-сервис доставки свежих продуктов с Комаровки проработал только сутки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Речь идет сервисе «Fresh Комаровка», который громко анонсировали еще в прошлом году. Минчане, к слову, начала его работы ждали с нетерпением. Ведь, судя по обещаниям создателей, с его помощью любой желающий может сделать заказ свежих продуктов прямо с Комаровки, чтобы не идти на рынок ножками и не тащить оттуда тяжелые авоськи.

Чтобы продукты с Комаровки сами приехали к вам домой, на сайте сервиса достаточно было найти фото нужных товаров и оформить заказ. Собственноручно собрать и привезти продукты к порогу квартиры обязался курьер. Если стоимость заказа больше 60 рублей, доставить заказ сервис обещал бесплатно, а если оформить его до 13.00, то продукты привезут в этот же день… Идея действительно отличная!

И сайт запустили. Вот только проработал он в общей сложности сутки, а потом громко лег под возгласы негодования многих минчан.

Сейчас сервис не работает.

Сейчас сервис не работает.

Почему? Есть несколько версий. Первая - народная: цены на продукты из сервиса зашкаливают, товары стоят чуть ли не в разы больше, чем на самом рынке. Клиенты тут же стали жаловаться, и сейчас сайт по-быстренькому подшаманивают. Вторая версия - официальная: сервис лег, потому что его движок не рассчитан на то число пользователей, которые одновременно заказывают продукты с Комаровки. То есть оказался слишком востребованным. Эту же версию нам подтвердили и создатели сервиса. Доработать и снова запустить его они планируют через пять дней. Мы же в ближайшее время взвесим все «за» и «против» работы «Fresh Комаровки» и ответим на острые вопросы о нем вместе с создателями сервиса.

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