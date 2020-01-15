2020-01-15T15:39:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В Вилейке женщина просила спасателей достать из стены президента Украины Зеленского

Дежурный уточнил, нет ли рядом еще и Джорджа Буша [аудио]
Ирина ВЕТРОВА
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Владимир Зеленский и не подозревал о своем визите в Вилейку. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского.Владимир Зеленский и не подозревал о своем визите в Вилейку. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского.
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Каких только историй не приходилось выслушивать сотрудникам МЧС, но такого звонка они точно не ждали.

- Срочно вызов! Короче, тут портал строили... Зеленский, президент Украины, залез и не может вылезти, он уже умирает. Я была с ним на связи, - сообщила женщина спасателям. - Можете продолбать эту стену, достать его скорей?

- Еще раз?

- Едьте, пожалуйста, я вам все объясню. Я не пьяная! - утверждала женщина.

Диспетчер переключил ее на другого сотрудника МЧС, который сразу узнал звонившую женщину по голосу.

- Ирина, сколько ты не пьешь?

- Вообще не пью...

- А Джордж Буш там есть рядом? - уточнил сотрудник и пообещал, что вызовет "скорую", чтобы отвезти заботливую даму в Новинки.

Аудиозапись забавного разговора появилась на телеграм-канале NEXTA.

Зеленский застрял в стене в Вилейке (звонок в МЧС).

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