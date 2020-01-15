В Вилейке женщина просила спасателей достать из стены президента Украины Зеленского
Каких только историй не приходилось выслушивать сотрудникам МЧС, но такого звонка они точно не ждали.
- Срочно вызов! Короче, тут портал строили... Зеленский, президент Украины, залез и не может вылезти, он уже умирает. Я была с ним на связи, - сообщила женщина спасателям. - Можете продолбать эту стену, достать его скорей?
- Еще раз?
- Едьте, пожалуйста, я вам все объясню. Я не пьяная! - утверждала женщина.
Диспетчер переключил ее на другого сотрудника МЧС, который сразу узнал звонившую женщину по голосу.
- Ирина, сколько ты не пьешь?
- Вообще не пью...
- А Джордж Буш там есть рядом? - уточнил сотрудник и пообещал, что вызовет "скорую", чтобы отвезти заботливую даму в Новинки.
Аудиозапись забавного разговора появилась на телеграм-канале NEXTA.
Зеленский застрял в стене в Вилейке (звонок в МЧС).