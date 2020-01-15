19-летняя девушка мчалась на "Рено" со скоростью под 130 км/ч и перевернулась под Гродно

Она не получила никаких травм, хотя машина перевернулась несколько раз

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось около трех часов ночи на дороге Минск - Гродно.

19-летняя девушка на «Рено» ехала из Скиделя в Гродно. Возле деревни Обухово из-за неправильно выбранной скорости она не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где несколько раз перевернулась. Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По словам девушки, она ехала со скоростью около 130 километров в час. Водительские права она получила в 2019 году.

Удивительно, но девушка не получила никаких травм. Зато были травмированы два пассажира, которые ехали на заднем сиденье автомобиля. После осмотра врачами они были отпущены домой.