Жительница Глубокого 6 лет незаконно получала пособие на мертвого мужа

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Все началось в 2005 году. Женщина из города Глубокое Витебской области, у которой было двое маленьких детей, обратилась в суд с заявлением об исчезновении мужа. Спустя некоторое время суд признал его без вести пропавшим и назначил ей выплату пособия по потере кормильца. Но с одним условием: если мужчина найдется, она обязана будет сообщить об этом в соответствующие органы.

Прошло восемь лет, и пропавший муж неожиданно "воскрес":

- Нерадивый муж вернулся в Глубокое и даже дважды увиделся с покинутой семьей, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.- Выяснилось, что все эти годы он находился в России, где уже успел обзавестись сожительницей и детьми. К ней он и отправился после короткой встречи.

А женщина, которая не знала, как взыскать с алименты с горе-папаши, решила не сообщать в правоохранительные органы и службу соцзащиты о том, что произошло, и продолжила получать пособие от государства. Это продолжалось шесть лет.

Но сотрудникам группы по борьбе с экономическими преступлениями Глубокского РОВД и их коллегам из подразделения по гражданству и миграции стало известно, что мужчина навещал жену и детей в 2013 году. И теперь 40-летней неработающей женщине грозит уголовная ответственность за незаконное получение 23 тысяч рублей пособия, начисленного за эти шесть лет. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.