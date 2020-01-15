КП Беларусь
В Гродненском районе убит индивидуальный предприниматель
Его тело с огнестрельным ранением нашли сегодня ночью
55-летнего мужчину нашли с огнестрельным ранением.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:
В ночь на 15 января в Гродненском районе с огнестрельным ранением было найдено тело 55-летнего мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в своем телеграм-канале.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и его задержание.
Сообщается, что на место происшествия прибыла группа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета.
Расследование продолжается.