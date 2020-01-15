В Гродненском районе убит индивидуальный предприниматель

Его тело с огнестрельным ранением нашли сегодня ночью

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В ночь на 15 января в Гродненском районе с огнестрельным ранением было найдено тело 55-летнего мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в своем телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и его задержание.

Сообщается, что на место происшествия прибыла группа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета.

Расследование продолжается.