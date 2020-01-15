Биатлонисты продолжают удивлять: Анна Сола заняла четвертое место в спринте на Кубке мира
Сборная Беларуси продолжает приятно удивлять. За последние годы после ухода Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино попадание в топ-20 считалось успехом. Разве что Ирина Кривко могла замахнуться на место на пьедестале.
На прошлых выходных мужская сборная впервые за 11 лет попала в топ-5 эстафеты. Сегодня, 15 января, в Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В спринтерской гонке Анна Сола чисто отработала на огневых рубежах и заняла четвертое место!
Для 23-летней биатлонистки это лучший результат на взрослом уровне. Все спортсменки, занявшие первые пять мест, обошлись без штрафных кругов. Отставание Солы от первого места составило 50 секунд. Также лучший результат в карьере показал Елена Кручинкина.
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) 18.55,5 (0-0)
2. Ханна Эберг (Швеция) +29,7 (0-0)
3. Доротея Вирер (Италия) +36,8 (0-0)
4. Анна СОЛА (Беларусь) +50,1 (0-0)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) +51,2 (0-0)
… 16. Елена КРУЧИНКИНА +1.26,5 (0-1)
… 49. Ирина КРИВКО +2.10,5 (0-2)
…83. Ирина КРУЧИНКИНА +3.11,7 (2-0)