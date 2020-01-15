2020-01-15T18:20:38+03:00
Спорт
КП Беларусь

Биатлонисты продолжают удивлять: Анна Сола заняла четвертое место в спринте на Кубке мира

Это лучший результат в карьере белорусской биатлонистки
Захар ПЛАТОНОВ
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Анна Сола выигрывала на юниорском уровне, но переход во взрослый биатлон давался непросто. Фото: biathlon.byАнна Сола выигрывала на юниорском уровне, но переход во взрослый биатлон давался непросто. Фото: biathlon.by
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Сборная Беларуси продолжает приятно удивлять. За последние годы после ухода Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино попадание в топ-20 считалось успехом. Разве что Ирина Кривко могла замахнуться на место на пьедестале.

На прошлых выходных мужская сборная впервые за 11 лет попала в топ-5 эстафеты. Сегодня, 15 января, в Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В спринтерской гонке Анна Сола чисто отработала на огневых рубежах и заняла четвертое место!

Для 23-летней биатлонистки это лучший результат на взрослом уровне. Все спортсменки, занявшие первые пять мест, обошлись без штрафных кругов. Отставание Солы от первого места составило 50 секунд. Также лучший результат в карьере показал Елена Кручинкина.

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) 18.55,5 (0-0)

2. Ханна Эберг (Швеция) +29,7 (0-0)

3. Доротея Вирер (Италия) +36,8 (0-0)

4. Анна СОЛА (Беларусь) +50,1 (0-0)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) +51,2 (0-0)

… 16. Елена КРУЧИНКИНА +1.26,5 (0-1)

… 49. Ирина КРИВКО +2.10,5 (0-2)

…83. Ирина КРУЧИНКИНА +3.11,7 (2-0)

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Биатлонисты продолжают удивлять: Анна Сола заняла четвертое место в спринте на Кубке мира
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