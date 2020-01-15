2020-01-15T18:21:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси на 15 января: Белорусский рубль «сдался»

Все основные валюты увеличили свою стоимость
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусский рубль ослаб к основным валютам.Белорусский рубль ослаб к основным валютам.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В среду, 15 января, очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом основных валют. Об этом проинформировали на сайте БВФБ.

Белорусский рубль, который уверенно держался на торгах 13 января, в этот раз сдал свои позиции. Нацвалюта Беларуси ослабла ко всем «ходовым» в республике валютам: долларам, евро и рублю РФ.

Для «зеленых» и европейской валюты, правда, это стало возвращением к былым позициям – накануне они сильно теряли в цене. Теперь стоимость одного доллара увеличилась на 0,0045 белрубля и достигла 2,1248 рубля. Европейская валюта «потяжелела» на 0,0036 белорусского рубля и доросла до 2,3649 рубля за евро.

Российские же рубли в течение второй декады января продолжают уверенное движение вперед. Сотня рублей РФ вновь подорожала (Прим.: на 0,0054 белрубля) и вот-вот достигнет отметки в 3,5 белорусского рубля (Прим.: 3,4582 после торгов 15.01.2020 года).

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Курс валют в Беларуси на 15 января: Белорусский рубль «сдался»
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