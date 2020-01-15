2020-01-15T19:00:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Renault оказался под Mitsubishi»: в ГАИ рассказали о ДТП с 4 машинами на МКАД

К счастью, никто не пострадал
Надежда БУТОВИЧ
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ПОток авто замедлился, а водители не успели затормозить. Фото: ГАИ УВД Мингорисполкома.ПОток авто замедлился, а водители не успели затормозить. Фото: ГАИ УВД Мингорисполкома.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Минске в среду, 15 января. Об этом пресс-служба УГАИ УВД Мингорисполкома проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.

В утренние часы на МКАД в аварию попала «цепочка» из четырех авто. Водители не успели вовремя среагировать на ситуацию на дороге, к счастью, удалось избежать человеческих жертв.

ДТП произошло в третьей полосе на внутреннем кольце МКАДа, в направлении от Казимировской улицы к Люцинской. Предварительно, первым ДТП совершил водитель за рулем «Рено Лагуны», он не заметил, что транспортный поток замедляется и «подбил» попутный «Мицубиси Голанд», – пояснили в пресс-службе.

А дальше, как по цепочке, столкновения совершили еще пару иномарок. Автолюбитель на «Мицубиси» ударил затормозивший после столкновения с «Рено Экспейс» легковой «Фиат». Вереница иномарок буквально «затолкала» виновника – «Рено Лагуну» под «Мицубиси Голанд». «Француз» на полкорпуса забился под «японца».

– По факту аварии проводится разбирательство. Напоминаем, что водителями при движении должна соблюдаться такая дистанция до впереди идущего ТС, которая в случае экстренного торможения или остановки позволит избежать столкновения, – уточнили в ГАИ.

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