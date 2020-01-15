В Ганцевичах мужчина выкопал в огороде снаряд и не побоялся отнести его в лес

Только отнеся мину от дома, сельчанин позвонил в милицию

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ЧП произошло на днях в Ганцевичском раойне. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

В милицию позвонил сельчанин из деревни Мальковичи. Мужчина рассказал, что копался в огороде и случайно нашел предмет похожий на старый снаряд.

Прибывшие правоохранители были шокированы: снаряд, найденный в огороде, уже оказался… в лесу. Мужчина признался, что испугался, что мина рванет и повредит дом, а потому сам аккуратно занес его в лесной массив.

– Специалисты саперно-пиротехнической группы установили, что находка – минометная мина времен Второй мировой войны, – уточнил майор милиции Максим Лукьянчик, замначальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Ганцевичского РОВД.

Опасную находку обезвредили, а заодно тщательно «просканировали» сельчанину весь огород и участок – больше боеприпасов там не нашлось.

А вот под Пинском на днях на железной дороге нашли около 300 артиллерийских снарядов – эхо войны.