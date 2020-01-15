В Ганцевичах мужчина выкопал в огороде снаряд и не побоялся отнести его в лес
ЧП произошло на днях в Ганцевичском раойне. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.
В милицию позвонил сельчанин из деревни Мальковичи. Мужчина рассказал, что копался в огороде и случайно нашел предмет похожий на старый снаряд.
Прибывшие правоохранители были шокированы: снаряд, найденный в огороде, уже оказался… в лесу. Мужчина признался, что испугался, что мина рванет и повредит дом, а потому сам аккуратно занес его в лесной массив.
– Специалисты саперно-пиротехнической группы установили, что находка – минометная мина времен Второй мировой войны, – уточнил майор милиции Максим Лукьянчик, замначальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Ганцевичского РОВД.
Опасную находку обезвредили, а заодно тщательно «просканировали» сельчанину весь огород и участок – больше боеприпасов там не нашлось.
А вот под Пинском на днях на железной дороге нашли около 300 артиллерийских снарядов – эхо войны.
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»