2020-01-15T20:12:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске женщина уснула рядом с трупом, а когда поняла это – ушла прочь

СК расследует убийство
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина ударила пенсионера ножом в левое и правое бедро. Фото: УСК по Могилевской области.Женщина ударила пенсионера ножом в левое и правое бедро. Фото: УСК по Могилевской области.
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ЧП случилось на днях в Бобруйске. В милицию в понедельник, 13 января, заявил местный житель. Горожанин рассказал правоохранителям, что обнаружил 76-летнего знакомого в его собственной квартире мертвым, но это не похоже на «тихий уход из жизни».

Прибывшие на место происшествия оперативники были шокированы: пенсионер умер от потери крови, на ногах – глубокие раны.

– Выяснилось, что почти за неделю до такого, как было обнаружено тело, 9 января, погибший мужчина пригласил в гости 56-летнюю знакомую. После распития алкоголя парочка поссорилась, и гостья схватилась за нож. Женщина нанесла не менее двух ножевых ударов: один в левое бедро, второй – в правое, а затем вышла на улицу. Спустя время она вернулась и увидела, что мужчина сидит на диване без движения, решила – уснул, и устроилась спать рядом, – рассказали в пресс-службе УСК по Могилевской области.

Утром женщина проснулась и поняла – хозяин квартиры мертв, тогда она поспешила уйти прочь из квартиры. Сообщается, что причиной смерти пенсионера стала обильная кровопотеря. СК проводит расследование.

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