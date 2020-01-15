2020-01-15T20:51:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде на Новый год парень поссорился с родителями и две недели скрывался в лесу в шалаше

Все это время его искали милиция, спасатели, волонтеры
Надежда БУТОВИЧ
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Парень две недели прожил в лесу, обижаясь на родителей. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Парень две недели прожил в лесу, обижаясь на родителей. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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К правоохранителям Лиды обратились родители 21-летнего Максима. Они рассказали, что 31 декабря сын ушел из дома в Индустриальном микрорайоне на работу в местное агропредприятия. Но на работе он, как выяснилось, не был, вечером домой не вернулся, и прошла почти неделя, как не выходит на связь с родными. Подробности истории сообщил местный ресурс lidanews.by.

После заявления в милицию начались поиски молодого лидчанина. Парня объявили в розыск, волонтеры и правоохранители прочесывали лес, ходили по близлежащим к маршруту парня продмагам.

– Нашли Максима в среду, 15 января, во время очередной операции по прочесыванию лесного массива. Парня увидели милиционеры, опознали по приметам и препроводили в райотдел милиции. Молодой человек сказал, что ничего криминального с ним не происходило. Он поссорился с родителями и решил уйти из дома, все эти две недели жил в лесу, в самодельном шалаше. Домой возвращаться не хотел, – рассказали журналистам в РОВД.

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