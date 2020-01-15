Беларусь поднялась в рейтинге лучших стран мира, но мы все еще очень далеко от ближайших «соседок»

Наша страна вернулась на место в рейтинге, которое занимала в 2017 году

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«Более 11 000 озер и древних очаровательных лесов, покрывающих равнинный ландшафт», – живописно написали исследователи Рейтинга «Лучших стран мира» в профайле Беларуси. На днях usnews.com опубликовала обновленный рейтинг журнала «U.S. News & World Report», проведенного при поддержке экспертов Университета Пенсильвании и компании «BAV Group».

В тройке лидеров по убыванию расположились Швейцария, Канада и Япония. А вот Беларусь заняла место между Тунисом и Оманом - 70 пункт (Прим.: из 73). Любопытно, что наша страна на семидесятом месте во второй раз, ранее мы там располагались в 2017 году, а потом потеряли несколько позиций.

Что говорят о Беларуси?

Кроме пейзажного описания и грустного фото, исследователи охарактеризовали Беларусь, как страну с «чрезвычайно тесными политическими и экономическими связями с Россией».

– Изоляционистская торговая политика поддерживается приоритетным доступом к дешевой нефти из России. Впрочем, эти отношения многократно ставились под сомнение в последнее десятилетие. (…) Когда-то страна была одним из наиболее процветающих постсоветских государств, сейчас же в Беларуси одни из самых низких темпов роста ВВП в мире, – подчеркнули составители рейтинга.

А где «соседи»?

Выше, чем Беларусь в рейтинге оказались все ближайшие соседние государства. "Первенство" у России – 23 место, почти на десять пунктов ниже ее Польша – 34 пункт. Ближе к шестой десятке государств перемещена Литва – 59 место, недалеко от соседки – Латвия – 62 пункт, а за ними и Украина – 68 место в рейтинге.