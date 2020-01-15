2020-01-15T22:03:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Телевизор, смартфон, золото, доллары»: гость обчистил жителя Новополоцка, когда он уснул

Мужчина пригласил в квартиру едва знакомого гражданина
Надежда БУТОВИЧ
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Вор успел сдать в ломбард мобильник, а деньги забыл, куда спрятал.Вор успел сдать в ломбард мобильник, а деньги забыл, куда спрятал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Неприятный инцидент произошел на днях с жителем Новополоцка, сообщили в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

Мужчина начал вечер в одиночестве, а когда выпил весь алкоголь в доме отправился в магазин за «добавкой». Взять решил что-нибудь с небольшим градусом. У полок с игристым разговорился с неизвестным мужчиной, познакомились и спустя пару минут уже шли в гости к новополочанину.

– Застолье в квартире потерпевшего продолжалось еще некоторое время, утром он проснулся, но нового друга в квартире уже не было. Как не было и ценностей: знакомый унес телевизор, мобильник, золотое кольцо и 2350 долларов. Горожанин позвонил в милицию, – пояснили в УВД.

Задержали подозреваемого по горячим следам: он шел из ломбарда, в который успел сдать мобильный телефон. Вором оказался 40-летний житель Новополоцка. Дома у него еще нашли украденные кольцо и телевизор, деньги ищут, так как фигурант забыл, куда их перепрятал.

Возбуждено уголовное дело.

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