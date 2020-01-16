Сельчанка наказала отдел образования за качество питания в школе

По ее звонку на прямую линию из Гомеля выехала проверка и нашла нарушения

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Пенсионерка из городского поселка Комарин Екатерина Логвинова дозвонилась на горячую линию председателя Гомельского облисполкома и рассказал о плохом, на ее взгляд, питании в местных учреждениях образования. Информация во многом подтвердилась, рассказала «КП» пенсионерка.

Обращение по вопросу качества питания детей в Брагине и Комарине рассмотрело Главное контрольно-аналитическое управление Гомельского облисполкома. В письменном ответе на адрес Екатерины Логвиновой сказано, что комиссия выезжала в брагинские школу, гимназию, в комаринскую школу и детский сад и другие учреждения.

- Установлены случаи несоблюдения технологии при приготовлении отдельных блюд, несоответствия в весе отдельных блюд, имелись недостачи и излишки продуктов, - говорится в ответе.

Оказалось, что в учебных заведениях райцентра лежали около 40 кг испорченных апельсинов. Выявили там и нарушения санитарных норм.

Исполкому поручили принять меры для обеспечения порядка организации питания детей, лучше контролировать качество питания - в том числе с участием родителей и учеников, а также наказать виновных должностных лиц учебных заведений и отдела образования.

В Брагинском райисполкоме «КП» сообщили, что тех, кого посчитали виновными, наказали выговорами и замечаниями, а нанесенный ущерб был компенсирован.

Интересна предыстория обращения пенсионерки к главе области:

- Когда мой внук вернулся с занятий, ему стало плохо - было похоже на то, что он мог отравиться в школе. Поэтому я позвонила в отдел образования, чтобы выяснить ситуацию, а там мне ответили, что я, мол, сплетница. Тогда я решила обратиться к председателю облисполкома.

Неравнодушная сельчанка удивлена тем, почему виновные не понесли более суровое наказание и остались работать на своих местах.