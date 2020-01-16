БМВ и «Лексус» столкнулись в Минске - в салоне был ребенок

9-летнего ребенка спасло то, что он был пристегнут в детском кресле

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Вечером в среду в Минске на перекрестке улиц Скрипникова и Вышелесского столкнулись БМВ и «Лексус». Как многие и подумали, виноват в ДТП оказался водитель БМВ:

- По предварительной информации,совершая поворот налево на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу автомобилю «Лексус», который двигался во встречном направлении тоже на зеленый свет, - сообщила в Telegram столичная Госавтоинспекция.

К счастью, пострадавших нет. В салоне БМВ был 9-летний ребенок, и его спасло то, что он был в детском удерживающем устройстве и был пристегнут. По факту аварии проводится проверка.