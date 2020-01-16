2020-01-16T11:20:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

МАРТ договорился с операторами связи о сдерживании цен на услуги

До конца года цены на услуги связи не поднимут выше базового уровня инфляции - это 4%
Павел МИЦКЕВИЧ
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МАРТ договорился с операторами связи о сдерживании цен на услугиМАРТ договорился с операторами связи о сдерживании цен на услугиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило с операторами связи Беларуси соглашение о сдерживании цен. Речь идет обо всем начавшемся годе. Услуги связи наравне с продуктами питания занимают значительную часть в потребительской корзине, поэтому МАРТ должен регулировать ценовые процессы дополнительными гарантиями.

Мера должна защитить от необоснованного повышения операторами тарифов, сообщили в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

Там объяснили суть соглашения: ни один оператор не вправе изменить прописанные цифры. Поэтому есть гарантия, что до конца года цены на услуги связи не поднимут выше базового уровня инфляции - это 4%.

Говоря о повышении тарифом «Белтелекомом», в МАРТ подчеркнули, что в первом полугодии цены вырастут в среднем на 2,5%. Это значит, что второе повышение может быть только во втором полугодии - в сентябре или декабре.

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