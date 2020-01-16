Беларусь возобновит переговоры по поставкам газа из РФ в январе

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До конца текущего месяца Беларусь планирует провести новые переговоры с российской стороной по поставкам в республику газа. О возобновлении переговоров в январе рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

В то же время глава министерства заявил, что страна на данный момент обеспечена голубым топливом:

- Газа вполне достаточно, он есть. Без газа наши люди не останутся, - цитирует Каранкевича belta.by.

В бюджете страны на 2020 год цена за газ заложена в размере 127 долларов за 1 тыс. куб. м на границе - как и в прошлом году. Переговоры по поставкам в Беларусь газа из РФ привели к тому, что 31 декабря стороны подписали соглашение о такой цене на первых два месяца 2020 года. А вопрос по марту остается открытым.

Предметом переговоров является также транзит и поставка газа с «Газпром трансгаз Беларусь». Контракты были продлены до 2021 года при прежних объемах поставок и транзита.