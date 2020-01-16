Арина Соболенко впервые обыграла Симону Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Изменить размер текста: A A

Белорусская теннисиста Арина Соболенко (12-я в мировом рейтинге) обыграла четвертую ракетку мира румынку Симону Халеп в четвертьфинале турнира категории «Премьер» в Аделаиде (призовой фонд - 782,9 тысячи евро) - 6:4, 6:2. До этого теннисистки встречали два раза и победы оставались за румынкой. Также для Соболенко это пятая победа над соперницей из топ-5 мирового рейтинга.

Во втором сете счет был 5:0.

- Я знаю, что Симона всегда сражается до конца, неважно какой счет. Когда я вела 5:0, я ожидала, что она сделает все, чтобы вернуться в игру, - сказала Арина.

Она также отметила, что после турнира в Шэньчжэне чувствовала себя некомфортно.

- Я была расстроена после двух игр в Китае. Я не чувствовала себя достаточно хорошо на корте. Я рада, что получила wildcard для участия в турнире в Аделаиде. Так появилась возможность сыграть несколько матчей перед Australian Open. Каждая игра очень важна для меня, чтобы найти правильный настрой для борьбы. Очень рада победе, тем более над такой теннисисткой, как Симона. Это прекрасные ощущения, - добавила Соболенко.

В полуфинале турнира Соболенко сразится с 19-летней украинкой Даяной Ястремской (24 WTA).

- Она здорово играет. Даяна агрессивная теннисистка, игра будет быстрой. Но мне нравится такой стиль. Думаю, зрителям будет интересно следить за нашим матчем. Посмотрим, как сложится матч, я же не могут предсказать результат, правильно? Мы можем контролировать только себя. Я буду сражаться за каждое очко. Скоро узнаем, чем все это закончится, - цитирует Соболенко сайт WTA.

Напомним, что 2020 год Арина Соболенко начала без тренера Дмитрия Турсунова.

Арина Соболенко обыграла Симону Халеп на турнире в Аделаиде: победные эмоции. Источник: twitter.com/WTA/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соболенко про ушедшего из жизни отца: «Он хотел, чтобы я была №1, борюсь для него»