В Беларуси возобновили дело об исчезновении в 1999 году Гончара и Красовского

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Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по преступлениям 20-летней давности - по факту исчезновений политика Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.

Это следует из ответа СК, который получила вдова Ирина Красовская на свое обращение с требованием возобновить приостановленное следствие. Повод для нового расследования появился после опубликования видео, в котором обнародованы показания бывшего сотрудника СОБР Юрия Гаравского, передает Deutsche Welle. Бывший боец заявил о том, что он причастен к громким убийствам.

- В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации, - говорится в ответе.

Ранее о возобновлении расследования сообщал глава правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек. Ему также пришел ответ о том, что дело было возобновлено 18 декабря.

Похожее заявление направляла в СК Ирина Завадская - вдова погибшего журналиста Дмитрия Завадского, который тоже исчез, и с тех пор - с 2000-го года - никаких сведений о нем нет. Официальной информации СК на этот счет пока нет.

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