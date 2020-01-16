2020-01-16T11:19:09+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларуси возобновили дело об исчезновении в 1999 году Гончара и Красовского

СК: планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Расследование возобновлено 18 декабря. Фото: vytoki.netРасследование возобновлено 18 декабря. Фото: vytoki.net
Изменить размер текста:

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по преступлениям 20-летней давности - по факту исчезновений политика Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.

Это следует из ответа СК, который получила вдова Ирина Красовская на свое обращение с требованием возобновить приостановленное следствие. Повод для нового расследования появился после опубликования видео, в котором обнародованы показания бывшего сотрудника СОБР Юрия Гаравского, передает Deutsche Welle. Бывший боец заявил о том, что он причастен к громким убийствам.

- В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации, - говорится в ответе.

Ранее о возобновлении расследования сообщал глава правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек. Ему также пришел ответ о том, что дело было возобновлено 18 декабря.

Похожее заявление направляла в СК Ирина Завадская - вдова погибшего журналиста Дмитрия Завадского, который тоже исчез, и с тех пор - с 2000-го года - никаких сведений о нем нет. Официальной информации СК на этот счет пока нет.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:

«Мы были уверены, что никто об этом не узнает»: «бывший спецназовец» заявил, что причастен к пропаже Захаренко и Гончара в 1999-м

Экс-командир СОБРа утверждает, что этот человек к спецназу отношения не имеет и в 1999-м был задержан за вымогательство >

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лиде Audi с прицепом протаранила МАЗ и вылетела под легковушку на встречку
Трагедия в Верхнедвинском районе: перевернулась лодка с тремя рыбаками, только одного спасли
В Витебском районе кассир сельмага за месяц «прогуляла» 3 тысячи рублей из кассы
В Гомельской области в магазинах обнаружили печень трески с гельминтами
«Жить будете в своих квартирах». Казах пытался вывезти трех могилевчанок в Сибирь для занятия проституцией
На 11-м этапе «Дакар» Вязович на МАЗе стал пятым и сохранил позицию в топ-3 общего зачета
Фотофакт. Как в Европе: диагональный пешеходный переход впервые появился в Гомеле
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Крещенских морозов в Беларуси в этом году не будет
Мужчина погиб, упав с высоты, в Минске
Названы самые популярные автомобили Беларуси в 2019 году
Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои порты