Лукашенко ждут в Латвии - он настроен на серьезное расширение сотрудничества

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Президент Беларуси 16 января встретился в Минске с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, который сообщил, что Александра Лукашенко ждут с визитом в Риге 3 апреля. Поездка запланирована ради расширения сотрудничества Беларуси и Латвии. Лукашенко настроен на развитие многих направлений этого сотрудничества.

- В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество, - цитирует президента его пресс-служба.

По его словам, большая экономическая выгода от двустороннего сотрудничества ждет и Беларусь, и Латвию. В Риге Лукашенко рассчитывает утвердить готовящиеся договоренности.

- Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом, - обратился президент к латвийскому премьеру. - Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры.

По словам главы латвийского правительства, для него важно, чтобы соседняя страна была «независимой, стабильной и процветающей».