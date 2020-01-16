В Гомеле пьяный на «Вольво» протаранил остановку

На остановке никого не было - обошлось без жертв

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В центре Гомеля, на проспекте Ленина возле железнодорожного вокзала, легковушка вылетела на тротуар и въехала в остановку. Это произошло поздно вечером в среду, людей на остановке не было, сообщают очевидцы. Благодаря этому обошлось без жертв.

Старенькая «Вольво» врезалась в опоры остановки и согнула их, в целом остановка и автомобиль получили механические повреждения, пишут в чате t.me/GomelProbki. По словам очевидцев, водитель был пьян, однако официальной информации ГАИ об этом ДТП пока нет.