2020-01-16T12:51:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле пьяный на «Вольво» протаранил остановку

На остановке никого не было - обошлось без жертв
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле пьяный на «Вольво» протаранил остановку. Фото: t.me/GomelProbkiВ Гомеле пьяный на «Вольво» протаранил остановку. Фото: t.me/GomelProbki
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В центре Гомеля, на проспекте Ленина возле железнодорожного вокзала, легковушка вылетела на тротуар и въехала в остановку. Это произошло поздно вечером в среду, людей на остановке не было, сообщают очевидцы. Благодаря этому обошлось без жертв.

Старенькая «Вольво» врезалась в опоры остановки и согнула их, в целом остановка и автомобиль получили механические повреждения, пишут в чате t.me/GomelProbki. По словам очевидцев, водитель был пьян, однако официальной информации ГАИ об этом ДТП пока нет.

В Гомеле пьяный на «Вольво» протаранил остановку. Фото: t.me/GomelProbki

В Гомеле пьяный на «Вольво» протаранил остановку. Фото: t.me/GomelProbki

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