2020-01-16T12:57:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Премьер Латвии подарил Лукашенко свитер хоккейной сборной с №1

Президент Беларуси приподнес статуэтку зубра
Павел МИЦКЕВИЧ
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Премьер Латвии подарил Лукашенко свитер хоккейной сборной. Фото: пресс-служба президентаПремьер Латвии подарил Лукашенко свитер хоккейной сборной. Фото: пресс-служба президента
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В конце встречи президента Беларуси и премьер-министра Латвии прошел обмен подарками. Александр Лукашенко подарил на память главе латвийского правительства статуэтку зубра, который считается одним из символом Беларуси, а Кришьянис Кариньш необычный сувенир - хоккейный свитер латвийской сборной с вышитой фамилией Лукашенко и номером 1.

Подарок премьера символический - в 2021 году Латвия и Беларусь будут принимать чемпионат мира по хоккею. Кроме того, национальные хоккейные сборные - давние соперники.

Кариньш выразил радость по поводу того, что белорусская и латвийская команды находятся в разных дивизионах, поэтому в финале чемпионата могут встретиться в поединке в Минске, передает belta.by.

- Не дай бог! - отшутился Лукашенко. Ведь в последнее время латвийцы не раз побеждали белорусов на льду.

- Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - отметил глава латвийского правительства.

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