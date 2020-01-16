Природа продолжает удивлять: в середине января в Бресте проснулись пчелы

В Бресте пчелы купились на тепло и вылетели из ульев. Фото: Кирилл Кветка

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- Кто бы мог подумать, что в самый разгар зимы, в середине января, проснулись бы пчелы и летали. Погодка просто шепчет, как говорится, - так комментирует видео автор, брестский блогер Кирилл Кветка, который занимается разведением цветов.

Обычно активность пчел при температуре воздуха ниже 10 - 12 градусов снижается - они зимуют в улье и питаются медом, который запасли, пишет журнал «Белорусское сельское хозяйство».

Это не единственный сюрприз этой зимы. В Беларуси на зимовку остались перелетные птицы, распускаются весенние цветы, которым положено проснуться только в марте - апреле.

Суровых морозов долгосрочные прогнозы пока не обещают. До конца января, по предварительным данным, температура воздуха в Беларуси будет держаться «каля наля».