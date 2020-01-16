2020-01-16T16:44:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои порты

Страна готова помочь с импортом нефти со всего мира
Павел МИЦКЕВИЧ
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Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои портыЛатвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои портыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Премьер-министр Латвии, который 16 января прибыл с визитом в Минск, чтобы встретиться с президентом страны, подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Говоря о развитии экономического сотрудничества, Кришьянис Кариньш заявил, что транспорт и логистика - это «самый логичный путь».

- Можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности, - цитирует премьера belta.by. Он подчеркнул: важно, чтобы бизнес был взаимовыгодным.

По словам главы латвийского правительства, руководство страны «в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей». Но все зависит от компаний, которые будут обеспечивать поставки, - для бизнеса это должно быть прибыльным делом.

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