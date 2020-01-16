2020-01-16T16:45:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

Названы самые популярные автомобили Беларуси в 2019 году

Почти 80% машин, которые купили белорусы, были сделаны в России
Павел МИЦКЕВИЧ
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Названы самые популярные автомобили Беларуси в 2019 годуНазваны самые популярные автомобили Беларуси в 2019 годуФото: Андрей ЗАМАХИН
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Белорусская автомобильная ассоциация опубликовала итоги продаж новых авто в Беларуси в 2019 году. В топ-5 вошли Lada, Renault, Volkswagen, Geely и Kia. При этом самой популярной моделью стала Lada Vesta. На второй позиции - Volkswagen Polo, третью строку занял Geely Atlas.

Выяснилось, что белорусы купили на 23% машин больше - свыше 65 тыс. авто. При этом большинство новых приобретали в кредит или лизинг. Почти 80% машин, которые купили белорусы, были сделаны в России. 10% авто - отечественной сборки, почти 8% - из ЕС.

При этом продажи дорогих авто тоже выросли. В классе Е было реализовано 361 машина - прирост составил 36%. Это такие иномарки, как BMW 5 series, Audi A6, Mercedes E-class. А в классе F белорусы купили 64 машины - на 3% больше. Здесь лидируют все те же Audi, BMW и Mercedes.

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