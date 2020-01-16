КП Беларусь
Мужчина погиб, упав с высоты, в Минске
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Мужчина погиб, упав с высоты в МинскеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске мужчина погиб, упав с высоты. Трагедия случилась 16 января утром на улице Беды, где на козырьке подъезда одного из домов обнаружили тело 52-летнего мужчины.
По факту гибели человека проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, кратко проинформировали в Следственном комитете.