2020-01-16T16:52:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Крещенских морозов в Беларуси в этом году не будет

Туман, мокрый снег, гололед - такой прогноз нас ждет на выходные 18 - 19 января
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Погода на Крещение в 2020-м году рекордно теплая.Погода на Крещение в 2020-м году рекордно теплая.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

На православный праздник Крещения те белорусы, которые все еще ждут зиму, возлагали надежды. Крещенских морозов не может не быть! Но, судя по прогнозу Белгидромета, в этом году придется обойтись без них. Искупаться в проруби тоже не получится. На многих водоемах нет льда, а если и есть, то очень тонкий - МЧС запрещает даже пытаться на такой ступать.

В пятницу, 17 января, в Беларуси ожидается туман, слабый гололед ночью и утром, на дорогах - гололедица. Ночью будет от -3 до +3, днем - +1...+6.

В субботу, 18 января, днем будет примерно такая же погода. Прогнозируется от 0 до +5 градусов.

На Крещение, 19 января, утром и днем на северо-западе страны возможны мокрый снег и дождь. Ветер будет южный и юго-западный. Ночью температура незначительно опустится ниже нуля, но днем будет снова не по-зимнему тепло - до +5.

В Минске, Витебске и Могилеве в воскресенье возможен мокрый снег, в Гродно и Бресте - дождь.

Кстати, в прошлом году на праздник все же чуть подморозило - местами температура понизилась до 2 - 3 градусов ниже нуля. И был снег.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лиде Audi с прицепом протаранила МАЗ и вылетела под легковушку на встречку
Трагедия в Верхнедвинском районе: перевернулась лодка с тремя рыбаками, только одного спасли
В Витебском районе кассир сельмага за месяц «прогуляла» 3 тысячи рублей из кассы
В Гомельской области в магазинах обнаружили печень трески с гельминтами
«Жить будете в своих квартирах». Казах пытался вывезти трех могилевчанок в Сибирь для занятия проституцией
На 11-м этапе «Дакар» Вязович на МАЗе стал пятым и сохранил позицию в топ-3 общего зачета
Фотофакт. Как в Европе: диагональный пешеходный переход впервые появился в Гомеле
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Крещенских морозов в Беларуси в этом году не будет
Мужчина погиб, упав с высоты, в Минске
Названы самые популярные автомобили Беларуси в 2019 году
Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои порты