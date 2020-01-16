Крещенских морозов в Беларуси в этом году не будет

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На православный праздник Крещения те белорусы, которые все еще ждут зиму, возлагали надежды. Крещенских морозов не может не быть! Но, судя по прогнозу Белгидромета, в этом году придется обойтись без них. Искупаться в проруби тоже не получится. На многих водоемах нет льда, а если и есть, то очень тонкий - МЧС запрещает даже пытаться на такой ступать.

В пятницу, 17 января, в Беларуси ожидается туман, слабый гололед ночью и утром, на дорогах - гололедица. Ночью будет от -3 до +3, днем - +1...+6.

В субботу, 18 января, днем будет примерно такая же погода. Прогнозируется от 0 до +5 градусов.

На Крещение, 19 января, утром и днем на северо-западе страны возможны мокрый снег и дождь. Ветер будет южный и юго-западный. Ночью температура незначительно опустится ниже нуля, но днем будет снова не по-зимнему тепло - до +5.

В Минске, Витебске и Могилеве в воскресенье возможен мокрый снег, в Гродно и Бресте - дождь.

Кстати, в прошлом году на праздник все же чуть подморозило - местами температура понизилась до 2 - 3 градусов ниже нуля. И был снег.