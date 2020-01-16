«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале

В Беларуси модель появится раньше, чем в России

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Автомобильный завод «Белджи» сработал с рентабельностью около 5% и реализовал в 2019 году авто марки Geely на 250 млн долларов. Всего в прошлом году предприятие произвело 20 тыс. автомобилей - это три модели в 28 модификациях.

У «Белджи» оптимистичные планы: продать в текущем году 30 тыс. авто - не только в Беларуси и России, но и в других странах Евразийского экономического союза. Автолюбителям завод обещает новинку: вывод на белорусский рынок в феврале свежей модели SX11, которую сейчас еще только разрабатывают в Китае.

- В Беларуси модель появится раньше, чем в России, хотя в Россию тоже отгружены первые машины - для ознакомления дилеров, тестирования, - цитирует директора «Белджи» БелаПАН.

Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.