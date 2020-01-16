Фотофакт. Как в Европе: диагональный пешеходный переход впервые появился в Гомеле

Теперь можно перейти на параллельную сторону проезжей части гораздо быстрее

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На перекрестке улиц Советской, Коммунаров и Ланге в центре Гомеля создали диагональный пешеходный переход - первый в регионе. Это была инициатива областной Госавтоинспекции, специалисты которой ознакомились с опытом других стран. А этот опыт показывает, что с помощью введения диагонального движения повышается пропускная способность пешеходных переходов.

- Теперь можно перейти на параллельную сторону проезжей части гораздо быстрее, - констатируют в УВД Гомельского облисполкома.

Там добавили, что дополнительно на перекрестке установлены четыре диагональных пешеходных светофора. Принято решение, что все светофоры на этом участке дороги будут работать круглосуточно - ради безопасности участников дорожного движения.

В ГАИ обещают и дальше организовать такие переходы на других перекрестках, где транспортные потоки интенсивно пересекаются. В случе, если инициатива окажется успешной, она может придти в райцентры региона.

Диагональный пешеходный переход впервые появился в Гомеле. Фото: УВД

Переходы, названные «схватка пешеходов» или «Х-пересечение», появились в США и Канаде в середине прошлого века. Постепенно достоинства перехода, который отдает приоритет не машинам, а пешеходам, оценили в Европе и Азии.

Зарубежный опыт подсказывает, что лучше всего улучшает безопасность движения на перекрестке использование на пересечении диагонального пешеходного перехода, при относительно небольших интенсивностях транспортного потока и больших интенсивностях пешеходного потока.