На 11-м этапе «Дакар» Вязович на МАЗе стал пятым и сохранил позицию в топ-3 общего зачета
11-й этап «Дакар» проходил по обратной дороге из Шубайта в Харад: 10% трассы - грунтовое покрытие, а остальные 90% — это пески и дюны. 80 километров из 379-километрового спецучастка - самые сумасшедшие дюны Саудовской Аравии. На десятом этапе эта пустыня не покорилась участникам – спецучасток пришлось сильно сократить.
На сей раз все получилось.
Ведущий экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича финишировал пятым и перед завершающим этапов сохранил третьего место в общем зачете.
«Дакар-2020». Грузовики. 11 этап
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 4:44.51
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +1.27
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +3.25
... 5. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +12.14.
… 11. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +44.37.
… 14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +55.15.
Положение после этапа 11
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 45:04.55
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +39.33
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1:52.14
.4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2:49.37
… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +5:22.29.
… 12. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +6:49.20.
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