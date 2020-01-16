На 11-м этапе «Дакар» Вязович на МАЗе стал пятым и сохранил позицию в топ-3 общего зачета

Капотный МАЗ идет в финишу в топ-3. Фото: maz.by

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11-й этап «Дакар» проходил по обратной дороге из Шубайта в Харад: 10% трассы - грунтовое покрытие, а остальные 90% — это пески и дюны. 80 километров из 379-километрового спецучастка - самые сумасшедшие дюны Саудовской Аравии. На десятом этапе эта пустыня не покорилась участникам – спецучасток пришлось сильно сократить.

На сей раз все получилось.

Ведущий экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича финишировал пятым и перед завершающим этапов сохранил третьего место в общем зачете.

«Дакар-2020». Грузовики. 11 этап

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 4:44.51

2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +1.27

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +3.25

... 5. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +12.14.

… 11. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +44.37.

… 14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +55.15.

Положение после этапа 11

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 45:04.55

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +39.33

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1:52.14

.4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2:49.37

… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +5:22.29.

… 12. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +6:49.20.

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