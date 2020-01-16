«Жить будете в своих квартирах». Казах пытался вывезти трех могилевчанок в Сибирь для занятия проституцией
В Могилеве мужчина обвиняется в попытке вывоза девушек для занятия проституцией. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Беларуси. Под статью попал 41-летний гражданин Казахстана, который через мессенджеры в интернете, обещая большие деньги, уговорил трех могилевчанок поехать в российский Новосибирск для занятия проституцией.
- Мужчина приехал для сопровождения девушек в Могилев, там встретился с ними и окончательно обсудил условия их нахождения в России, показал купленные на их имя билеты на самолет. На следующий день, когда обвиняемый вместе с девушками садился в автобус, его задержали милиционеры, - рассказали в СК.
Иностранцу предъявили обвинение в покушении на организацию занятия проституцией, сопряженном с вывозом людей заграницу. Мужчина заключен под стражу.
СК опубликовал фрагмент переписки сутенера с девушками. Одна из них спросила об условиях «работы»: - Паспорта у вас будут, жить будете в своих квартирах, мы все приготовим, - обещал иностранец.
Сутенер обещал большие деньги и хорошие условия «труда». Фото: СК