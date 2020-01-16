В Гомельской области в магазинах обнаружили печень трески с гельминтами

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Рыбную продукцию с паразитами обнаружили специалисты Гомельской области в консервах российского производства. Об этом сообщается на сайте областной инспекции Госстандарта Гомельщины.

Сообщается, что небезопасную продукцию выявили на прилавках торговой сети. Сотрудники Госстандарта открыли несколько консервов с печенью трески и сначала нашли видимых гельминтов на поверхности печени, а затем экспертиза выявила паразитов и в жире выделившемся в баночке.

– Опасной для потребителей оказалась продукция от двух производителей из России. Паразиты найдены в консервах MaxiFISH компании «Сервис Парнер» из Калининградской области, другая зараженная партия была произведена компанией «Дальпромрыба» в Домодедово Московской области, продавалась под брендом «Рыбарь», – пояснили в инспекции.

Зараженные паразитами консервы запрещены к ввозу и продаже на территории Беларуси. Фото: gomeloig.gov.by.

Продукцию отныне изымут из продажи, а также запретят эти бренды-наименования продавать и ввозить в Беларусь.

– Руководство торговых организаций обязано немедленно изъять обозначенные консервы из обращения. Если вы уже приобрели эту продукцию, верните ее в магазин, – порекомендовали в Госстандарте.