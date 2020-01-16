В Витебском районе кассир сельмага за месяц «прогуляла» 3 тысячи рублей из кассы

Женщина не только присваивала наличность из кассы, но брала продукты и алкоголь

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ОБЭП областного РОВД в Витебске обнаружил крупные хищения в одном из магазинов в сельской местности. В систематических кражах подозревается продавец сельмага. Об этом проинформировала пресс-служба УВД Витебского областного исполкома.

Известно, что всего за месяц работы 39-летняя кассирша положила в свой карман примерно 3 тысячи белорусских рублей.

– Фигурантка умудрялась не только вынимать деньги из кассы, но не стесняясь, брала продукты и алкоголь с полок магазина, – пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что за месяц такого усердного "труда" в торговой точке выработалась едва ли не традиция. К концу дня в магазин подтягивались местные выпивохи и вместе с продавщицей за ее счет устраивали банкет, прямо не отходя от кассы.

– В итоге женщина сдавала меньшую выручку, чем суммы, проходившие по кассовому аппарату, – уточнили в УВД.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело.