2020-01-16T19:18:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Трагедия в Верхнедвинском районе: перевернулась лодка с тремя рыбаками, только одного спасли

Водолазы ищут тела двух погибших сельчан
Надежда БУТОВИЧ
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Из троих мужчин, плывших на лодке, выжил только один. Фотоиллюстрация.Из троих мужчин, плывших на лодке, выжил только один. Фотоиллюстрация.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О несчастном случае на воде сообщили в пресс-службе Витебского областного УМЧС. Трагедия случилась в среду, 15 января, на территории Верхнедвинского района.

Спасателям днем, примерно в 14.10 часов, позвонили сельчане из деревни Великое Село, что в Освейском сельском совете. Люди рассказали, что на озере Освейское, которое находится недалеко от их деревни, на лодке рыбачили трое мужчин. В какой-то момент «плоскодонка» перевернулась, мужчины оказались в воде. Местные жители поспешили на помощь тонущим самостоятельно, но ждут на месте ЧП и спасателей.

– К прибытию экипажа МЧС очевидцы спасли из озера одного из пострадавших: 37-летнего мужчину. Рыбака с общим переохлаждением медики на «скорой» доставили в ближайшую больницу. Двух его товарищей спасти не удалось, тела утонувших сейчас разыскивают водолазы, – прокомментировали в пресс-службе.

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