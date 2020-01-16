2020-01-16T19:43:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде Audi с прицепом протаранила МАЗ и вылетела под легковушку на встречку

У пострадавших множественные переломы
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель Audi совершил двойное ДТП. Фото: ГАИ Гродно.Водитель Audi совершил двойное ДТП. Фото: ГАИ Гродно.
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Серьезное ДТП произошло в райцентре на Гродненщине в среду,15 января, об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Гродно в официальном сообществе во ВКонтакте.

– Дорожно-транспортное происшествие случилось на 6 километре «Западного обхода» Лиды в направлении улицы Крупской. Авария случилась в дневное время, примерно в 15.30 часов, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что столкновение допустил 59-летний мужчина, который ехал на легковой «Ауди» с прицепом. Водитель не успел затормозить, когда ехавший перед ним МАЗ остановился. Столкнувшись с грузовиком, «немец» отскочил на встречную полосу, где произошло еще одно ДТП – столкновение со встречным «Ниссаном».

– В аварии пострадали два пассажиры «Ауди». Их с различными травмами – преимущественно переломами, доставили в ближайшую больницу. Авария могла бы иметь и более серьезные последствия, если бы пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности, – уточнили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

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В Лиде Audi с прицепом протаранила МАЗ и вылетела под легковушку на встречку
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