2020-01-16T20:07:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Взрыв в Бресте: 200 квадратных метров гаражей рухнули, повреждены 5 авто, три человека госпитализированы

В МЧС рассказали о сильном взрыве в гаражном кооперативе
Надежда БУТОВИЧ
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Пожарные разбирают завалы на месте взрыва в гаражно-потребительском кооперативе. Фото: МЧС.Пожарные разбирают завалы на месте взрыва в гаражно-потребительском кооперативе. Фото: МЧС.
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ЧП произошло в областном центре в четверг, 16 января. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Взрыв в гаражном кооперативе Бреста на улице Коммерческая прозвучал в конце рабочего дня, примерно в 16.40 часов. По вызову на место происшествия незамедлительно выбыли наряды спасателей. Картина предстала удручающая: около 200 квадратных метров гаражей лежали в руинах, под завалами на небольшой площади начался пожар, пострадали люди.

– Спасены и переданы медикам трое пострадавших: двое мужчин и женщина. У них травмы различной степени тяжести, – пояснили в пресс-службе.

Отрытого огня на месте ЧП не было, пламя было скрыто завалами. Площадь горения была примерно 10 квадратных метров, огонь оперативно локализовали и ликвидировали пожарные.

Завалы разбирают с помощью строительной техники. Фото: МЧС.

Завалы разбирают с помощью строительной техники. Фото: МЧС.

– На месте происшествия с помощью инженерной техники спасатели проводили разборку строительных конструкций. Кроме строений в результате взрыва повреждены 5 авто: две машины оказались под рухнувшими гаражами, еще три – стояли рядом, но также повреждены строительными конструкциями, – уточнили в МЧС.

На данный момент причина взрыва еще не установлена.

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