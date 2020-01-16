Под Бобруйском опрокинулся грузовик с 60 свиньями, едва отправившись от стресса, животные попытались сбежать

После ДТП хрюшки были полны намерения сбежать из грузовика на волю. Фото: komkur.info.

Живой груз везли на мясокомбинат, а они попали еще и в ДТП [видео]

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Недалеко от Бобруйска в четверг, 16 января, опрокинулся «Урал» с полуприцепом. Подробности сообщил местный ресурс «Коммерческий курьер».

ДТП случилось днем, примерно в 15.00 часов, на кольцевой автодороге рядом с деревней Думановщина. Грузовик «лег на бок» на так называемом Фандоковском мосту.

– В кабине грузовика ехали водитель и экспедитор, а вот в прицепе находился живой груз – 60 голов свиней, – пояснили журналистам.

Как рассказали участники ДТП: «К счастью, обошлось без жертв и травм. Свиньи «ехали» в Бобруйск на мясокомбинат с одного из сельхозпредприятий в Мстиславском районе. На закруглении дороги машина потеряла управление из-за чего и опрокинулась. Все целы, в том числе и свиньи – только стресс испытали».

Правда, стрессанувшие животные, пока шло разбирательство на месте аварии, даже попытались сбежать, то и дело предпринимая попытки вырваться на свободу. Хрюшек, которые едва не распрощались с жизнью в ДТП, и вот-вот должны были отправиться на бойню, экспедитору пришлось усиленно сторожить.

К слову, "Комсомолка" сообщала недавно об инциденте на мясокомбинате в Лиде. Где правоохранители сейчас разбираются, почему на бойню живую корову издевательски тащили по асфальту, за ногу привязав к грузовику.