Под Пинском саперы 4 дня искали снаряды, оставленные партизанами, найдено почти 550 боеприпасов

Саперы 4 дня извлекали из земли мины, снаряды, гранаты на 200-метровом участке по обе стороны железной дороги. Фото: МВД.

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На днях недалеко от агрогородка Парохонск, что в Пинском районе, рабочие нашли на железной дороге предмет похожий на снаряд. Прибывшие саперы начали «зачистку» территории, количество найденных боеприпасов перевалило за пять сотен. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Четыре дня понадобилось специалистам саперно-пиротехнической службы в/ч 7404, чтобы тщательно обследовать участок рядом с железнодорожными путями у агрогородка. Всего было обследовано 200 метров земли по обе стороны железной дороги.

– Поиски оказались результативными: с помощью металлоискателей найдено более пятисот снарядов. Все обнаруженные боеприпасы – немецкого производства. Среди них: минометные мины (129 штук), артиллерийские снаряды различного калибра (всего 165 штук), ручные гранаты (121 «лимонки»), а также артиллерийские взрыватели (104) и запалы к гранатам (25 штук), – уточнили в пресс-службе.

На месте ЧП обнаружено без малого 550 различных снарядов. Фото: МВД.

Местные жители рассказали, что в этих местах партизаны вели очень активную подрывную деятельность. Не один раз здесь под откос уходили немецкие эшелоны. Боеприпасы уничтожили на полигоне.

В милиции напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов следует сразу звонить «102» и ни в коем случае не трогать, и не переносить опасные находки, как это сделал житель Ганцевичей.