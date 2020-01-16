2020-01-16T22:02:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Словакии погиб 28-летний белорус: во время спуска он столкнулся с другим лыжником

Трагедия произошла на популярном лыжном курорте
Надежда БУТОВИЧ
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Смертельное столкновение на лыжном курорте "Ясна" в Словакии. Фото: pixabay.com.Смертельное столкновение на лыжном курорте "Ясна" в Словакии. Фото: pixabay.com.
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ЧП в «Ясна», лыжном курорте в Демановской Долине (Словакия) произошло в четверг, 16 января. Об этом сообщил местный ресурс hzs.sk.

Трагедия случилась во второй половине дня. Во время спуска на склоне столкнулись двое лыжников: 28-летний белорус и 38-летний житель Словакии. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Выяснилось, что один из пострадавших, гражданин Беларуси после столкновения не подает признаков жизни – они принялись его реанимировать на месте.

В это время к месту ЧП уже летела бригада медиков из аэропорта Попрада. Прибывшие врачи продолжили оказывать пострадавшему сердечно-легочную реанимацию, но усилия оказались напрасными. Белорус скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

Уточняется, что второго пострадавшего, жителя Словакии, с травмами головы и грудной клетки госпитализировали.

Местная полиция проводит расследование.

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В Словакии погиб 28-летний белорус: во время спуска он столкнулся с другим лыжником
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