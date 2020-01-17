2020-01-17T09:09:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах в частном доме взорвался боеприпас: три человека в больнице

ЧП произошло на улице Лебединой днем 16 января
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В Барановичах в частном доме взорвался боеприпас: три человека в больнице. Фото: Барановичского ГРОЧСВ Барановичах в частном доме взорвался боеприпас: три человека в больнице. Фото: Барановичского ГРОЧС
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В 15.40 спасатели получили сообщение о взрыве боеприпаса в частном доме. Какой это был снаряд, пока неизвестно. Однако из-за ударной волны пострадали три человека: 72-летний хозяин дома и двое его знакомых. Все они были госпитализированы. Специалисты выясняют причину взрыва, пишет belta.by.

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