В Барановичах в частном доме взорвался боеприпас: три человека в больнице

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В 15.40 спасатели получили сообщение о взрыве боеприпаса в частном доме. Какой это был снаряд, пока неизвестно. Однако из-за ударной волны пострадали три человека: 72-летний хозяин дома и двое его знакомых. Все они были госпитализированы. Специалисты выясняют причину взрыва, пишет belta.by.