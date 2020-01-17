487 детей пострадали от педофилов в Беларуси в 2019 году

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Глава ведомства сообщил, что за последние годы в 22 раза увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей. В 7 раз увеличилось и количество педофилов, деятельность которых пресекло ведомство.

- В прошлом году от педофилов пострадали 487 детей в республике. Мы расцениваем это как проблему, которой надо эффективно противодействовать, потому что ни одному милиционеру не надо пояснять, что любой ребенок, который подвергся любому виду насилия, - это проблема в эффективности нашей работы. Мы уже говорим о превенции. Например, по инициативе МВД во взаимодействии с международными организациями разработан такой ресурс, который называется Kids.pomogut.by. Его задача - осведомленность ребенка о потенциальных угрозах в сети интернет, связанных с педофилией, наркотиками. Дети должны понимать, что с ними происходит, а взрослые должны понимать, по каким признакам можно определить, что в отношении ребенка совершается какое-то насилие, - заявил Геннадий Казакевич в эфире канала ОНТ.