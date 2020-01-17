2020-01-17T10:53:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

40-летнему мужчине оторвало обе ноги. Подробности взрыва снаряда во дворе в Барановичах

Как оказалось, недавно хозяин дома нашел этот боеприпас в лесу, когда собирал грибы
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Как оказалось, недавно хозяин дома нашел этот боеприпас в лесу, когда собирал грибы. Фото: nashkraj.byКак оказалось, недавно хозяин дома нашел этот боеприпас в лесу, когда собирал грибы. Фото: nashkraj.by
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О взрыве во дворе сообщил спасателям сам 72-летний владелец дома. Он же и рассказал, что снаряд нашел около деревни Деревной Барановичского района. Как мы уже сообщали, от ударной волны боеприпаса пострадали три человека. Травмы оказались серьезными: один из приятелей хозяина дома, 40-летний мужчина, получил политравму в виде травматической ампутации обеих ног на уровне голени, у 49-летнего горожанина врачи диагностировали открытый перелом правой голени, 72-летний хозяин дома получил множественные оскольчатые ранения.

Также были повреждены два припаркованных во дворе автомобиля и гараж. По факту происшествия проводится проверка, назначена экспертиза. Как сообщили «НК» в воинской части 7404, специалисты которой работали на месте происшествия, во дворе было найдено еще несколько снарядов времен Великой Отечественной войны, пишет «Наш край».

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