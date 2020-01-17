Премьер-министр Украины подал в отставку

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Украинский политик связал свою отставку с публикацией аудиозаписей совещаний в правительстве: на YouTube-канале «Как обмануть президента» появилось несколько аудиозаписей, якобы голосом премьер-министра говорится, что у Владимира Зеленского примитивное представление об экономике и туман в голове и ему надо объяснять экономические процессы на примере стоимости салата оливье. Сам Алексей Гончарук уверен, что аудиозаписи были смонтированы, чтобы всем казалось, что премьер и его команда не уважают президента.

- Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, - заявил Гончарук, пишет lenta.ru.