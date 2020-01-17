«Дакар-2020». Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял третье место в итоговом зачете

Команда "МАЗ-СПОРТавто" второй раз в истории заняла призовое место на "Дакаре". Фото: maz.by

Это второй подиум в истории выступления команды «МАЗ-СПОРТавто» на престижном ралли-рейде

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Прошел завершающий этап ралли-рейда «Дакар-2020».

Первым к финишу пришел Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер», вторым - белорус Алексей Вишневский (отставание 2 минуты и 1 секунда). Александр Василевский был седьмым (+3.28), Сергей Вязович - десятым (+12.28).

Это позволило Сергею Вязовичу сохранить третье место в общей классификации. Ранее «МАЗ-СПОРТавто» лишь однажды занимал место на подиуме в ралли-рейде «Дакар» - в 2018-м Сергей Вязович был вторым.

«Дакар-2020». Грузовики. Положение после 12-го этапа

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») - 46:3.26

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +42.26

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +2:04.42

4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2:55.28

… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +5:24.30

… 12. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +6:52.48

МАЗ-СПОРТавто на 8 этапе ралли ДАКАР-2020: как всей командой вытягивали капотник Сергея Вязовича из песков. Источник: mazbelarus

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