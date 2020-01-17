2020-01-17T14:03:19+03:00
Общество
КП Беларусь

У Николая Лукашенко - третье место на областной олимпиаде по химии

Это был третий этап республиканского состязания, которое проходило в Минске с 13 по 17 января
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:
Николай Лукашенко (справа у окна) во время районного этапа олимпиады по химии. Фотo: o-gorodok.minsk.edu.byНиколай Лукашенко (справа у окна) во время районного этапа олимпиады по химии. Фотo: o-gorodok.minsk.edu.by
Изменить размер текста:

Недавно стало известно, что младший сын президента Николай Лукашенко, 9-классник Острошицко-Городокской средней школы, стал победителем олимпиады по химии Минского района. Это означало, что у него на руках есть путевка на областное соревнование знатоков по предмету - третий этап республиканской олимпиады.

На областной олимпиаде были теоретический и практический блок заданий. От этого региона с другими школьниками столичной области участвовала еще и 9-классница из Заславля. У нее, как сообщает Tut.by, диплом первой степени, а у Николая - третьей. Правда, на сайте главного управления по образованию Миноблисполкома такой информации нет.

Любопытно, что к четвертому этапу республиканской олимпиады обычно допускаются завоевавшие дипломы первой и второй степени в своих областях. Но порой находится место и для тех, у кого на руках диплом третьей степени.

Кстати, награждали победителей областной олимпиады по химии в актовом зале Минского областного института развития образования. Детям (а суммарно в олимпиадах по химии и биологии поучаствовали 130 учащихся) вручали дипломы главного управления по образованию Минского облисполкома. На снимках с сайта главного управления по образованию Миноблисполкома Николая Лукашенко нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в выходные: ночью гололедица, днем до +7
В Могилеве выставят в музее меч XV века
На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность
Сотрудник ломбарда проиграл 9,4 тысячи рублей в казино
В Беларуси участились случаи гей-проституции
Пропавшего в Минске подростка нашли у подруги в Москве
У Николая Лукашенко - третье место на областной олимпиаде по химии
Пинчанин поругался с возлюбленной и разбил санками светильники в подъезде
«Дакар-2020». Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял третье место в итоговом зачете
Премьер-министр Украины подал в отставку
40-летнему мужчине оторвало обе ноги. Подробности взрыва снаряда во дворе в Барановичах
487 детей пострадали от педофилов в Беларуси в 2019 году
В Барановичах в частном доме взорвался боеприпас: три человека в больнице
В Словакии погиб 28-летний белорус: во время спуска он столкнулся с другим лыжником
Под Пинском саперы 4 дня искали снаряды, оставленные партизанами, найдено почти 550 боеприпасов
Под Бобруйском опрокинулся грузовик с 60 свиньями, едва оправившись от стресса, животные попытались сбежать
Взрыв в Бресте: 200 квадратных метров гаражей рухнули, повреждены 5 авто, три человека госпитализированы
В Лиде Audi с прицепом протаранила МАЗ и вылетела под легковушку на встречку
Трагедия в Верхнедвинском районе: перевернулась лодка с тремя рыбаками, только одного спасли
В Витебском районе кассир сельмага за месяц прогуляла 3 тысячи рублей из кассы
В Гомельской области в магазинах обнаружили печень трески с гельминтами
«Жить будете в своих квартирах». Казах пытался вывезти трех могилевчанок в Сибирь для занятия проституцией
На 11-м этапе «Дакара» Вязович на МАЗе стал пятым и сохранил позицию в топ-3 общего зачета
Фотофакт. Как в Европе: диагональный пешеходный переход впервые появился в Гомеле
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Крещенских морозов в Беларуси в этом году не будет
Мужчина погиб, упав с высоты, в Минске
Названы самые популярные автомобили Беларуси в 2019 году
Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои порты