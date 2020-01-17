У Николая Лукашенко - третье место на областной олимпиаде по химии

Это был третий этап республиканского состязания, которое проходило в Минске с 13 по 17 января

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Недавно стало известно, что младший сын президента Николай Лукашенко, 9-классник Острошицко-Городокской средней школы, стал победителем олимпиады по химии Минского района. Это означало, что у него на руках есть путевка на областное соревнование знатоков по предмету - третий этап республиканской олимпиады.

На областной олимпиаде были теоретический и практический блок заданий. От этого региона с другими школьниками столичной области участвовала еще и 9-классница из Заславля. У нее, как сообщает Tut.by, диплом первой степени, а у Николая - третьей. Правда, на сайте главного управления по образованию Миноблисполкома такой информации нет.

Любопытно, что к четвертому этапу республиканской олимпиады обычно допускаются завоевавшие дипломы первой и второй степени в своих областях. Но порой находится место и для тех, у кого на руках диплом третьей степени.

Кстати, награждали победителей областной олимпиады по химии в актовом зале Минского областного института развития образования. Детям (а суммарно в олимпиадах по химии и биологии поучаствовали 130 учащихся) вручали дипломы главного управления по образованию Минского облисполкома. На снимках с сайта главного управления по образованию Миноблисполкома Николая Лукашенко нет.