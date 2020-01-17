КП Беларусь
Пинчанин поругался с возлюбленной и разбил санками светильники в подъезде
46-летний житель Пинска так усмирял свой гнев
Пинчанин поругался с возлюбленной и разбил санками светильники в подъезде.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Случай произошел в подъезде многоэтажки в одном из спальных районов Пинска. Жильцы сообщили в милицию, что на четырех этажах и у входа в подъезд разбиты светодиодные светильники. Оперативники смогли быстро установить личность хулигана. Им оказался 46-летний пинчанин. Он объяснил свои действия тем, что поссорился со своей сожительницей. А когда уходил от нее, взял детские санки и разбил ими светильники. Санки потом вернул на место. Правовую оценку действиям мужчины дадут следователи, сообщает belta.by.