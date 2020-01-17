Пропавшего в Минске подростка нашли у подруги в Москве

Изменить размер текста: A A

Мама подростка обратилась в милицию только вечером 16 января - думала, что сын вернется.

Уже сегодня, 17 января, оперативники Первомайского РУВД Минска во взаимодействии с российскими коллегами установили местонахождение пропавшего подростка. Он оказался в Москве: гостил у своей подруги, которая недавно с мамой переехала из Минска в Москву.

Сотрудники московской полиции оформляют Никиту в приемник-распределитель. А затем он будет передан родителям, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.