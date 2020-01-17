В Беларуси участились случаи гей-проституции

За 2019 год около 100 мужчин были привлечены к ответственности. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За 2019 год около 100 мужчин были привлечены к ответственности

Изменить размер текста: A A

Об этом рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

По словам главы ведомства, гей-проституция - новое понятие для нашей страны, но оно активно набирает обороты. Это не классические альфонсы, а мужчины, которые предоставляют услуги сексуального характера мужчинам. Возраст мужчин по вызову стартует от 16 лет, самому старшему из задержанных было 50.

Всего же в Беларуси занимаются проституцией от 2500 до 3000 человек обоих полов, сообщает канал ОНТ.