2020-01-17T15:21:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси участились случаи гей-проституции

За 2019 год около 100 мужчин были привлечены к ответственности
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За 2019 год около 100 мужчин были привлечены к ответственности.За 2019 год около 100 мужчин были привлечены к ответственности.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Об этом рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

По словам главы ведомства, гей-проституция - новое понятие для нашей страны, но оно активно набирает обороты. Это не классические альфонсы, а мужчины, которые предоставляют услуги сексуального характера мужчинам. Возраст мужчин по вызову стартует от 16 лет, самому старшему из задержанных было 50.

Всего же в Беларуси занимаются проституцией от 2500 до 3000 человек обоих полов, сообщает канал ОНТ.

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